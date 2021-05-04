Швейцария оплатит билеты на родину попрошайкам

Страну уже покинули 14 человек родом из Румынии, семь из Бельгии, семь из Германии, двое из Италии и один из Франции. Граждане Румынии отправились на родину на самолете.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Власти швейцарского кантона Базель-Штадт нашли способ избавиться от попрошаек на улицах. Для этого было принято решение оплатить билет в любую страну Европы для бродяг и попрошаек, если те обязуются никогда не возвращаться в Швейцарию, пишут местные СМИ.

По данным издания 20 Minuten, власти кантона готовы предоставить железнодорожный или авиабилет, а также 20 швейцарских франков (около 22 долларов США) каждому попрошайке, который захочет вернуться на родину. В обмен на билет необходимо подписать документ о том, что данный человек больше не вернется в Швейцарию "как минимум какое-то время", передает РИА Новости. Нарушение этих обязательств приведет к незамедлительной депортации.

Предложением уже воспользовался 31 человек, из них 14 из Румынии, семь из Бельгии, семь из Германии, двое из Италии и один из Франции. При этом граждане Румынии предпочли вернуться домой на самолете. Власти Базель-Штадт оплатили им авиабилеты стоимостью по 60 франков. Газета указывает, что были прецеденты, когда за билетом два раза приходил один и тот же человек, но с разными документами, удостоверяющими личность.

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