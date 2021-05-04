В ЕС летом начнут действовать вакцинные паспорта от COVID-19

Европейский сертификат вакцинации от коронавируса со второй половины июня начнет действовать на всей территории ЕС.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Со второй половины июня на всей территории ЕС начнет действовать сертификат вакцинации от коронавируса европейского типа, передает РИА Новости. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, предложив туристам уже начинать бронировать путешествия на Апеннины.

"Наступило время бронировать поездки в Италию, мы ждем возможности снова вас принять", - сказал Драги, открывая пресс-конференцию по итогам виртуальной встречи министров туризма "большой двадцатки".

По его словам, для восстановления туризма после кризиса необходимы ясные и простые правила, которые позволят обеспечить безопасность каждого путешественника. "У нас есть национальный "зеленый сертификат", который позволит людям переезжать из региона в регион, и он будет действовать к середине мая. Со второй половины июня заработает пропуск вакцинации ЕС", - сказал Драги.

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