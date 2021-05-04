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Полиция в Италии

Облава на мафию: арестованы более 40 человек

© AP Photo / Antonio Calanni
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210504/34630537/Oblava-na-mafiyu-arestovany-bolee-40-chelovek.html

В Италии правоохранительные органы провели масштабную операцию по борьбе с мафией, члены которой занимались в том числе наркоторговлей.

КИШИНЕВ, 4 мая   – Sputnik. Крупную операцию провели правоохранительные органы Италии: в нескольких провинциях страны арестованы 40 человек, сообщили журналистам представители итальянских карабинеров. Задержания прошли на Сицилии, в Болонье и в городе Козенца в южной области Калабрия.

Итальянские крабинеры.
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Операция была направлена против группировки сицилийской мафии, во главе которой стоял приговоренный к пожизненному сроку босс, передает РИА Новости

Как установило следствие, клан занимался "процветающей торговлей наркотиками" в сицилийской провинции Катанья, в основном марихуаной и кокаином.

Кроме того, группировка пользовалась поддержкой местных предпринимателей, которые прибегали к помощи мафиози. Например, владелец фирмы по продаже овощей и фруктов пользовался "услугами" мафии для разрешения вопросов с должниками. В другом случае хозяин ювелирных магазинов позволял преступникам проводить операции с драгоценными камнями через наличные, что позволяло группировке отмывать прибыль.

Другой статьей доходов стало получение средств из казны Национального института социального обеспечения (Inps). Через сеть фирм и фальшивые документы мафиози получили пособия за несуществующих сельскохозяйственных работников, якобы остающихся без работы.

Во главе группировки находился криминальный босс, который отбывает пожизненный срок за двойное убийство, наркотрафик и участие в мафии. Согласно итальянской практике, таких заключенных отпускают на время домой в качестве поощрения – такие побывки мафиози использовал для встреч с соратниками и управления преступной деятельностью клана.

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