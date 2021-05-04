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Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве

На Красной площади началась вторая ночная репетиция парада Победы

© Sputnik / Host photo agency / Alexander Vilf
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210504/34631956/Na-Krasnoy-ploschadi-proshla-vtoraya-nochnaya-repetitsiya-parada-Pobedy.html

В рамках тренировки по Красной площади пройдут 37 парадных расчетов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих.

КИШИНЕВ, 4 мая   – Sputnik. Вторая ночная репетиция парада Победы с участием пеших расчетов и колонны военной техники была организована на Красной площади в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"На Красной площади началась ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне", - сказали в ведомстве.

В рамках тренировки по Красной площади пройдут 37 парадных расчетов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих. В том числе офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения "Юнармия", представители других силовых ведомств и казачьего войска.

© Sputnik / Evgeny Odinokov
Пехота, авиация и тяжелая техника - кадры с репетиции парада Победы
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После по Красной площади проедет механизированная колонна, в составе которой более 190 образцов военной техники. В том числе танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14"Армата", пять типов бронеавтомобилей повышенной защищённости семейства "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2 и "Курганец-25". Также по площади пройдут оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные гаубицы "Мста-С", артиллерийские комплексы "Коалиция-СВ". Силы ПВО будут представлены зенитными ракетными комплексами "Бук-М3" и "Тор-М2", зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" и системами С-400. Также в составе механизированной колонны задействованы пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".

Первая ночная репетиция на Красной площади прошла 29 апреля.

Генеральная репетиция состоится в Москве утром 7 мая. Ранее пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны.

Весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19.

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