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Площадь Независимости в Минске

Депутаты парламента Молдовы встретились в Минске с белорусскими коллегами

© Sputnik / Ruslan Krivobok
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210505/34633220/deputaty-parlamenta-moldovy-vstretilis-v-minske-s-belorusskimi-kollegami.html

В столице Республики Белоруссия находится с визитом представительная делегация молдавского парламента.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Спикер парламента Зинаида Гречаная возглавила делегацию депутатов молдавского законодательного органа, которые прибыли с визитом в Национальное собрание Белоруссии.

В состав делегации входят депутаты Василе Боля и Раду Мудряк, генсек парламента Адриан Албу, а также и. о. министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.

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В ходе визита будет подписана Совместная декларация о сотрудничестве между Национальным собранием Белоруссии и парламентом Республики Молдова, сообщила Гречаная в социальных сетях. Глава Минсельхоза Молдовы Ион Пержу проведет также переговоры со своим белорусским коллегой Иваном Крупко. Министры обсудят темы в области сельского хозяйства, безопасности пищевых продуктов, животноводства и защиты окружающей среды.

В Минске также состоится ряд двусторонних встреч с руководством парламента Белоруссии, а также с премьер-министром и министром сельского хозяйства и продовольствия. Запланированы также встречи с гражданами Молдовы, которые проживают в этой стране.

Члены молдавской делегации возложили цветы к мемориальному комплексу "Хатынь", где во время Великой Отечественной войны 149 человек, в том числе 75 детей, были заживо сожжены и расстреляны фашистами.

Также депутаты парламента приняли участие в торжественной церемонии открытия в белорусской столице бюста героя Советского Союза Иона Солтыса, уроженца Молдовы.

Планируется посещение Минского храма-памятника Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества послуживших, а также размещение капсулы с землей в склепе храма.

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Теги:
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