Пять привычек, мешающих похудеть

Специалисты советуют отказаться от фруктов после 16.00, не пропускать завтрак, наладить режим сна и вести активный образ жизни.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала о вредных привычках, которые мешают сбросить лишний вес.

Как уточнила специалист, в первую очередь следует изменить свой образ жизни, добавив физическую активность. Малоподвижный образ жизни замедляет обмен веществ и способствует накоплению лишнего веса, передает РИА Новости.

"Вторая вредная привычка – есть фрукты на ночь. Фрукты лучше всего есть в первой половине дня до 16 часов, так как они содержат натуральные растительные сахара. Также фрукты вызывают вздутие живота, метеоризм", – объяснила специалист.

© Sputnik / Evgheni Panasenco Фрукты

Другая мешающая похудению привычка – поздний отход ко сну. Как пояснила врач, это связано с тем, что в это время организм восстанавливается, укрепляется иммунитет, а гормоны приходят в баланс. Организм обязательно должен отдохнуть, при этом важно спать не менее семи-восьми часов в сутки. Отход ко сну должен быть не позднее 23.00.

Следующая вредная привычка – слишком быстрое употребление пищи. "Когда мы едим слишком быстро, организм не успевает переваривать ту пищу, что поступила, и не наступает насыщение. Есть вероятность, что мы съедим гораздо больше, чем нам действительно нужно", – предупредила диетолог.

Также вредно для фигуры пропускать завтраки. Некоторые люди отказываются от утреннего приема пищи, однако важно хоть немного перекусить, так как завтрак запускает метаболизм и дает энергию. Пропуск утреннего приема пищи чреват более плотным ужином, при этом наиболее калорийными должны быть как раз завтрак и обед.

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