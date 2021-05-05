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В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса

Эксперт рассказал о необходимости второй дозы вакцины от COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210505/34634607/expert-rasskazal-o-neobkhodimosti-vtoroy-dozy-vaktsiny-ot-covid-19.html

Вторая доза вакцины от коронавируса гарантирует формирование более крепкого иммунитета и закрепление стойкого эффекта от препарата.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Привитый первой дозой вакцины человек может поставить под удар свое здоровье и фактически свести на нет эффективность первой инъекции в случае, если не поставит вторую прививку. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

В беседе с РИА Новости он пояснил, что вторая доза вакцины от коронавируса нужна, чтобы закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет.

"После первой дозы начинают вырабатываться антитела, которые формируют гуморальный иммунитет. Тот самый, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2-3 месяца. Поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины, благодаря которой формируется уже Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти. Именно они обеспечивают надежную защиту от инфекции", – сказал Горелов.

Он уточнил, что оптимальным интервалом между дозами вакцины, как правило, считается период в 30-45 дней, но в условиях пандемии полтора месяца - слишком большой срок. Важно, чтобы полноценный иммунитет сформировался как можно быстрее, поэтому в настоящий момент этот интервал сокращен до 21 дня, пояснил Горелов.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Павел Бедняков
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"Отказываясь от второй дозы вакцины, человек ставит под удар свое здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы. Ведь через пару месяцев он снова станет уязвим для инфекции. Поэтому для достижения иммунологического эффекта крайне важно пройти полный курс вакцинации и получить обе дозы вакцины против коронавируса", – подчеркнул Горелов.

По словам эксперта, введение нескольких доз вакцинного препарата – распространенная практика при​ иммунизации от большинства инфекций. Например, при прививке от вируса папилломы человека и гепатита В необходимы три инъекции, от клещевого энцефалита – две дозы с интервалом от нескольких месяцев до нескольких недель.

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