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Экран с изображением принца Филиппа на площади Пикадилли в день его смерти

Британские СМИ назвали официальную причину смерти принца Филиппа

© REUTERS / Hannah McKay
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210505/34635968/britanskie-smi-nazvali-prichinu-smerti-printsa-filippa.html

Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. За несколько недель до смерти ему провели хирургическую операцию на сердце.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Официальной причиной смерти супруга английской королевы Елизаветы II принца Филиппа был указан преклонный возраст, сообщает издание Telegraph со ссылкой на документы о смерти, к которым оно получило доступ.

Ранее королевская семья не раскрывала причину смерти принца Филиппа. Однако, как сообщает издание, лечащий врач семьи отметил в документах, что 99-летний принц Филипп скончался от старости.

Похороны принца Филиппа
© AFP 2021 / JESSICA GOW
В день похорон принца Филиппа опубликовано видео в память о нем

В документах отмечается, что других заболеваний или травм, которые могли бы привести к смерти, не было. За несколько недель до смерти принцу Филиппу провели хирургическую операцию на сердце.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля на сотом году жизни. Букингемский дворец объявил, что королевский траур продлится две недели со дня смерти, а национальный траур - до дня похорон, 17 апреля.

Принц был похоронен в королевской усыпальнице часовни, однако это будет лишь его временное пристанище: после кончины его вдовы останки принца Филиппа будут перенесены в тот предел, где уже покоятся родители королевы - король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет и где будет похоронена сама Елизавета II. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.

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