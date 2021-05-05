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Бессмертный полк

Миллионы людей подали заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"

Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210505/34637878/milliony-lyudey-podali-zaeavku-v-uchastii-v-aktii-bessmertnii-polk-onlayn-.html

В этом году особое внимание уделяется кибербезопасности мероприятия. Более 12 тысяч волонтеров обеспечивают безопасность проекта.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Шествие "Бессмертный полк онлайн" уже второй год становится одним из самых востребованных и популярных проектов во всем мире. Старт приема заявок был дан две недели назад и за это время к прошлогодним более чем двум с половиной миллионам анкет уже присоединилось более 800 тысяч участников. Прием новых заявок проходит до седьмого мая.

Участники акции Бессмертный полк в Москве. Архивное фото
© Sputnik / Eugene Odinokov
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Акцию поддержала вдова Василия Семеновича Ланового, народного артиста СССР, сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России – народная артистка РФ Ирина Купченко, а также народный артист России Олег Газманов, актер театра и кино Игорь Петренко и певица Полина Гагарина.

В прошлом году трансляция полка продолжалась более 20 суток. В этом году потоки трансляции будут разбиты по регионам и каждый увидит своего ветерана именно в том городе, откуда он родом.

Особое внимание уделяется вопросам кибербезопасности, а также модерированию получаемых заявок. Более 12 тысяч модераторов работают над тем, чтобы не допустить появления в полковых колоннах военных преступников. Добровольцы из Бессмертного полка России, движения "Волонтеры Победы" и других общественных организаций обеспечивают кибербезопасность проекта.

Бессмертный полк в Приднестровье
© Sputnik / Irina Leahova
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Модераторы уже пресекли ряд попыток размещения в строю "Бессмертного полка онлайн" портретов нацистских преступников. Данные о разместивших их людях будут переданы в Следственный комитет России. Напомним, что в этом году в РФ вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, к чему можно отнести размещение фотографий нацистских преступников в онлайн-шествии.

Трансляция шествия начнется во всех регионах 9 мая в 15.00 по местному времени. Посмотреть онлайн-мероприятие можно будет на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных сетях и на телеканалах.

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