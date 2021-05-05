Миллионы людей подали заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"

В этом году особое внимание уделяется кибербезопасности мероприятия. Более 12 тысяч волонтеров обеспечивают безопасность проекта.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Шествие "Бессмертный полк онлайн" уже второй год становится одним из самых востребованных и популярных проектов во всем мире. Старт приема заявок был дан две недели назад и за это время к прошлогодним более чем двум с половиной миллионам анкет уже присоединилось более 800 тысяч участников. Прием новых заявок проходит до седьмого мая.

Акцию поддержала вдова Василия Семеновича Ланового, народного артиста СССР, сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России – народная артистка РФ Ирина Купченко, а также народный артист России Олег Газманов, актер театра и кино Игорь Петренко и певица Полина Гагарина.

В прошлом году трансляция полка продолжалась более 20 суток. В этом году потоки трансляции будут разбиты по регионам и каждый увидит своего ветерана именно в том городе, откуда он родом.

Особое внимание уделяется вопросам кибербезопасности, а также модерированию получаемых заявок. Более 12 тысяч модераторов работают над тем, чтобы не допустить появления в полковых колоннах военных преступников. Добровольцы из Бессмертного полка России, движения "Волонтеры Победы" и других общественных организаций обеспечивают кибербезопасность проекта.

Модераторы уже пресекли ряд попыток размещения в строю "Бессмертного полка онлайн" портретов нацистских преступников. Данные о разместивших их людях будут переданы в Следственный комитет России. Напомним, что в этом году в РФ вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, к чему можно отнести размещение фотографий нацистских преступников в онлайн-шествии.

Трансляция шествия начнется во всех регионах 9 мая в 15.00 по местному времени. Посмотреть онлайн-мероприятие можно будет на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных сетях и на телеканалах.

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