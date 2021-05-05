Немецкие экологи против "Северного потока - 2": в чем суть иска

Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG предлагал экологам компенсацию в размере около двух миллионов евро, но от денег они отказались.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Экоактивисты немецкой организации Nabu, ранее подавшие иск против строительства "Северного потока — 2", требуют восстановления природной среды, а не денежной компенсации, пояснил РИА Новости ее представитель Ким Корнелиус Детлофф.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG ранее предлагал экологам компенсацию в размере около двух миллионов евро.

"Немецкое законодательство о сохранении природы и Федеральное агентство охраны природы призывают к так называемой настоящей компенсации, то есть восстановлению поврежденных мест обитания, таких, как рифы", — сказал Детлофф.

В понедельник Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство "Северного потока — 2" в исключительной экономической зоне Германии, которое действует до конца мая. Экологи считают, что прокладка магистрали наносит урон окружающей среде и морскому дну "на площади размером более 16 футбольных полей", а общая зона негативного влияния "в десять раз больше".

Из-за жалобы работы приостановили до конца мая, в Nabu посчитали конфликт исчерпанным. При этом в организации намерены добиваться компенсации ущерба, который, как считают экологи, был нанесен морскому дну.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

© Sputnik Северный поток 2

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-я дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток - 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких.

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