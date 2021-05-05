ВОЗ рекомендует снизить количество соли в готовых продуктах

Около трех миллионов человек ежегодно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, которые провоцирует повышенное потребление соли.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Большая часть населения Земли потребляет около десяти граммов соли в день, что превышает рекомендации ВОЗ в два раза, передает РИА Новости. Избыток соли ведет к повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, сообщает пресс-служба организации здравоохранения.

"Странам следует разработать политику по снижению потребления соли. Нам также необходимо, чтобы пищевая промышленность сократила содержание натрия в переработанных продуктах", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По оценкам ВОЗ, большинство людей не считают, сколько соли они потребляют и какие негативные последствия это несет. При этом от сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, которые провоцирует повышенное потребление соли, ежегодно умирают около трех миллионов человек.

ВОЗ опубликовала новые рекомендации глобальных контрольных показателей содержания соли в более чем 60 категориях продуктов питания. Речь идет, в частности, о переработанном и упакованном хлебе, соленых закусках, мясных продуктах и сыре.

В организации признают, что в разных странах аналогичные продукты питания часто содержат разное количество соли. Согласованные глобальные контрольные показатели ВОЗ продемонстрируют странам, как они могут постепенно снижать содержание соли в продуктах. К 2025 году ВОЗ планирует сократить потребления соли в мире на 30%.

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