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Племя в Африке

ООН: мировой кризис продовольствия достиг максимума за последние пять лет

© Sputnik / Файед Эль-Гезири
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210505/34640001/oon-mirovoy-krizis-prodovolstviya-dostig-maksimuma-za-poslednie-pyat-let.html

По данным ООН, не меньше 155 миллионов человек оказались в ситуации острого голода. Острее всего проблема отсутствия продовольственной безопасности стоит в странах Африки.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Число людей, столкнувшихся с проблемой отсутствия продовольственной безопасности и нуждающихся в экстренной помощи для выживания, достигло максимума за последние пять лет, говорится в докладе Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами – международного альянса ООН, ЕС, правительственных и неправительственных организаций, занимающихся преодолением продовольственных кризисов.

Согласно документу, не меньше 155 миллионов человек оказались в ситуации острого голода. Причиной стали различные конфликты, экономические потрясения, в том числе обусловленные пандемией COVID-19, и экстремальные погодные явления в 2020 году.

Мужчина у своей хижины в Сахаре
© AP Photo / Jerome Delay
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Доклад, который распространила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, делает неутешительный вывод, что острый голод остается главной проблемой для миллионов людей, передает РИА Новости.

Проблема голода по-прежнему острее всего стоит в странах Африки. Около 98 миллионов человек – то есть две трети  столкнувшихся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности в 2020 году – проживали именно на Африканском континенте.

Среди ключевых факторов роста масштабов проблемы голода доклад приводит конфликты, экономические потрясения, во многих случаях обусловленные пандемией COVID-19. За ними следуют погодные явления, которые опустились на третье место в списке основных причин, и экстремальные погодные явления.

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