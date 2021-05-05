ООН: мировой кризис продовольствия достиг максимума за последние пять лет

По данным ООН, не меньше 155 миллионов человек оказались в ситуации острого голода. Острее всего проблема отсутствия продовольственной безопасности стоит в странах Африки.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Число людей, столкнувшихся с проблемой отсутствия продовольственной безопасности и нуждающихся в экстренной помощи для выживания, достигло максимума за последние пять лет, говорится в докладе Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами – международного альянса ООН, ЕС, правительственных и неправительственных организаций, занимающихся преодолением продовольственных кризисов.

Согласно документу, не меньше 155 миллионов человек оказались в ситуации острого голода. Причиной стали различные конфликты, экономические потрясения, в том числе обусловленные пандемией COVID-19, и экстремальные погодные явления в 2020 году.

Доклад, который распространила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, делает неутешительный вывод, что острый голод остается главной проблемой для миллионов людей, передает РИА Новости.

Проблема голода по-прежнему острее всего стоит в странах Африки. Около 98 миллионов человек – то есть две трети столкнувшихся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности в 2020 году – проживали именно на Африканском континенте.

Среди ключевых факторов роста масштабов проблемы голода доклад приводит конфликты, экономические потрясения, во многих случаях обусловленные пандемией COVID-19. За ними следуют погодные явления, которые опустились на третье место в списке основных причин, и экстремальные погодные явления.

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