01:14 06 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.36
  • USD17.78
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Шприц с дозой вакцины от коронавируса

Как может помочь в борьбе с COVID-19 вакцина от полиомиелита - ответ ученых

© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в мае 2021 (30)
6410
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/1d/34172339.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210505/34641150/Kak-mozhet-pomoch-v-borbe-s-COVID-19-vaktsina-ot-poliomielita-otvet-uchenykh.html

Вакцина от полиомиелита защищает от коронавируса – во всяком случае, так считают в российском центре Чумакова.

КИШИНЕВ, 5 мая  – Sputnik. Предупреждать заболевание новой коронавирусной инфекцией способна живая российская вакцина от полиомиелита, это экспериментально доказали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра Айдара Ишмухаметова.

В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
© Sputnik / Mihai Caraus
Эксперт рассказал о необходимости второй дозы вакцины от COVID-19

Ученые ранее высказывали мнение, что россияне защищены от COVID-19 неспецифическим иммунитетом - однотипными реакциями иммунной системы организма на инфекции. В 1960-х годах советский вирусолог, академик Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа. Эту гипотезу Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова сейчас проверил применительно к коронавирусу SARS-CoV-2.

"Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали", - сказал Ишмухаметов в среду в эфире телеканала "Россия 1".

Но вакцинирование от полиомиелита ученые центра Чумакова "оставили пока в стороне как, скажем так, "скоропомощностной" вариант", добавил он.

Вакцинный паспорт
© REUTERS / DADO RUVIC
В ЕС летом начнут действовать вакцинные паспорта от COVID-19
В конце 1950-х годов в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР (ныне Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН) впервые в мире была разработана технология промышленного крупносерийного производства живой вакцины против полиомиелита и уже в 1960 году началась широкомасштабная иммунизация ею всего населения СССР.

В центре имени Чумакова разработана так называемая цельновирионная вакцина от коронавируса "КовиВак". В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. В основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в мае 2021 (30)

По теме

Видео: доставка из России в Молдову второй партии вакцины "Спутник V"
В Турции одобрили российскую вакцину "Спутник V"

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Строй тактическое крыло из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Фото: первым делом - самолеты: репетиция воздушной части Парада Победы в Москве
Россия: Ночная репетиция парада Победы прошла в центре Москвы
Видео: как прошла ночная репетиция парада Победы в центре Москвы
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться