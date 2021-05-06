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Космос. Архивное фото

Открыт онлайн-аукцион на розыгрыш полета в космос

© Photo : NASA
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210506/34642912/otkryt-onlayn-auktsion-na-rozygrysh-poleta-v-kosmos.html

Заявку может подать любой желающий. Планируется, что полет на космическом корабле New Shepard состоится 20 июля.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Компания Blue Origin начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту космического корабля New Shepard, полет которого должен состояться 20 июля.

"Корабль New Shepard 20 июля полетит в космос с первой командой астронавтов. Мы предлагаем одно место на этом рейсе победителю онлайн-аукциона Blue Origin", – говорится в коммюнике.

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© Photo : Роскосмос
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Для подачи заявки на "космический билет" необходимо перейти на сайт компании. Заявку может подать любой желающий с 5 по 19 мая. Эти заявки, как и указанные суммы, не будут скрыты от других участников торгов. Данные обнародуют 19 мая. После этого желающие продолжать торги должны предложить цену, которая превысит максимальную заявку первой стадии, передает РИА Новости. Окончательно судьба единственного пассажирского места определится 12 июня в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени.

Компания Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля New Shepard, последний из них – в середине апреля.

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