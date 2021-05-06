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Александр Гинцбург

Гинцбург: критерии признания Moderna лучшей вакциной непонятны

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (38)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210506/34643371/gintsburg-kriterii-priznaniya-moderna-luchshey-vaktsinoy-neponyatny.html

На Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) в Вашингтоне препарат Moderna была признан лучшей вакциной от COVID–19.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург назвал экономико-политическим решением признание лучшей вакциной от COVID–19 на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) разработки американской компании Moderna и Национального института здоровья США, передает РИА Новости.

Производство вакцины от COVID-19. Архивное фото
© Sputnik / AFK Sistema
Разработчики: "Спутник V" проходит четыре этапа очистки

"Победу отдали несмотря на очевидное: количество смертей от РНК-содержащих вакцин (по этой технологии сделана Moderna) намного превышает количество смертей на 100 тысяч от AstraZeneca", – сказал Гинцбург.

Он добавил, что вакцина компании Moderna сделана на той же платформе, что и вакцина компании Pfizer.

"Pfizer отдавать (победу - прим. ред.) совсем было неприлично, потому что количество смертей там столько... в 25 раз больше, чем у AstraZeneca", – добавил Гинцбург.

Ранее разработчики "Спутника V" сообщили, что смертность после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на 1 миллион доз составляет 39,4, для препарата Moderna – 20,2, а для "Спутника V" – всего 2. Исследование было проведено на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (38)

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