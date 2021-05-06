Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого медведя Румынии

Медведь Артур погиб в марте в Карпатах. Он был самым крупным бурым медведем в Румынии и, вероятно, во всей Европе.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Румынская экологическая группа Agent Green и австрийская VGT обвинили принца Эммануэля фон унд цу Лихтенштейна в убийстве самого крупного медведя Румынии, который, вероятно, был и самым большим в Европе, передает РИА Новости.

По информации Agent Green, принц получил у румынского ведомства окружающей среды разрешение на охоту на медведицу, которая причинила ущерб фермерам в населенном пункте Ойдула.

"Однако принц убил не медведицу, а медведя, проживавшего глубоко в лесу и не приближавшегося к местным жителям", – сообщается в пресс-релизе Agent Green.

Отмечается, что медведь по кличке Артур погиб в марте в охраняемом заповеднике в Карпатах.

"Артуру было 17 лет, он был самым крупным медведем в Румынии и, вероятно, самым крупным в Европейском союзе... Очевидно, что принц приехал не для того, чтобы решить проблему местных жителей, а для того, чтобы убить медведя и забрать домой самый большой трофей, чтобы повесить себе на стену", – заявил глава Agent Green Габриэль Паун.

Бурые медведи охраняются румынским законом, трофейная охота на этот вид запрещена с 2016 года. Правительство делает редкие исключения и выдает разрешение на отстрел медведей, которые угрожают населению или приносят серьезный ущерб.

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