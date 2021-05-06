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Еврокомиссия планирует одобрить пять лекарств от коронавируса

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210506/34647560/evrokomissiya-planiruet-odobrit-pyat-lekarstv-ot-koronavirusa.html

Комиссия будет тестировать 10 предложенных лекарств от COVID-19. В июне планируется определить пять наиболее перспективных препаратов.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Еврокомиссия предложила стратегию по разработке, производству и закупкам препаратов для лечения коронавируса.

Прививка от коронавируса
© REUTERS / DADO RUVIC
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"Комиссия предлагает стратегию ЕС по развитию и доступности терапевтики. Сегодняшняя стратегия охватывает весь цикл лекарств: от исследований, разработки и производства до закупок и внедрения", – говорится в  сообщении ЕК.

В ближайшее время комиссия составит список из 10 лекарственных препаратов от COVID-19 и к началу лета 2021 года определит пять наиболее перспективных из них, сообщает РИА Новости.

"Стратегия включает четкие действия и цели, в том числе авторизацию трех новых терапевтических средств для лечения COVID-19 к октябрю 2021 года и, возможно, еще двух к концу года", – сообщает ЕК.

В настоящее время в Евросоюзе разрешен один препарат против коронавируса, еще три проходят оценку, отмечается в материалах ЕК.

Еврокомиссия также намерена заключить новые контракты на закупку для Евросоюза разрешенных препаратов для лечения коронавируса до конца года, всего может быть заключено три таких контракта.

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