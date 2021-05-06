В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"

Разработчики вакцины утверждают, что одного укола вполне достаточно для того, чтобы сформировался сильный иммунитет против коронавируса.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Минздрав России зарегистрировал однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт". Разработчики утверждают, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа.

"Эффективность <...> составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов", — сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Фонд уточнил, что расчет эффективности делали на основе данных россиян, получивших только одну дозу "Спутника" в рамках программы массовой гражданской вакцинации в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

Препарат "Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V" — рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26), передает РИА Новости.

Исследования безопасности и иммуногенности препарата "Спутник Лайт" началась в январе 2021 года, промежуточные итоги ученые получили 10 марта.

"Результаты продемонстрировали выработку антиген-специфических IgG антител у 96,9% добровольцев на 28 день после получения иммунизации. Вируснейтрализующие антитела вырабатываются у 91,67% добровольцев на 28 день после иммунизации", — добавила пресс-служба РФПИ.

Третья фаза клинического исследования с участием семи тысяч человек проходит в России, ОАЭ, Гане и других странах.

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