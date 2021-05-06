"Спутник Лайт" – что известно о вакцине и для кого она предназначена

Однокомпонентная российская вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" была зарегистрирована России в четверг.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Министерство здравоохранения РФ, центр Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в четверг объявили о регистрации однокомпонентной вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт".

По итогам лабораторных исследований вакцина эффективна против всех новых штаммов коронавируса, серьезных нежелательных явлений после применения препарата не зарегистрировано, сообщил РФПИ.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко "Спутник Лайт" может применяться у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител снизился.

"Было показано, что у лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу после вакцинации "Спутником Лайт" отмечен выраженный рост титра антител, что может указывать на возможность в будущем применения препарата у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад", – сказал Мурашко.

Он также добавил, что регистрация вакцины "Спутник Лайт" позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета к коронавирусу, также препарат эффективен для быстрого создания популяционного иммунитета при неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, кому подойдет новая вакцина:

"Спутник Лайт" является хорошим инструментом как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами", – сказал Гинцбург.

Новый препарат будет применяться у людей от 18 до 60 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, для поступления в гражданский оборот вакцина должна пройти процедуру регистрации цены и согласования федеральными органами.

Препарат "Спутник Лайт" – это первый компонент вакцины "Спутник V" – рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26), передает РИА Новости.

Исследования безопасности и иммуногенности препарата "Спутник Лайт" началась в январе 2021 года, промежуточные итоги ученые получили 10 марта.

"Результаты продемонстрировали выработку антиген-специфических IgG антител у 96,9% добровольцев на 28 день после получения иммунизации. Вируснейтрализующие антитела вырабатываются у 91,67% добровольцев на 28 день после иммунизации", – добавила пресс-служба РФПИ.

Третья фаза клинического исследования с участием семи тысяч человек проходит в России, ОАЭ, Гане и других странах.

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