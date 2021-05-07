КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Делегация парламента Молдовы посетила мемориальный комплекс "Хатынь", который расположен в Логойском районе Минской области, в 54 километрах от Минска.

Мемориал воздвигнут в знак вечной памяти жертв одного из самых ужасных преступлений нацистов. Страшная трагедия Хатыни произошла 22 марта 1943 года, когда карательный отряд гитлеровской армии стер целую деревню с лица земли.

"Трудно совладать с чувствами в этом святом месте, где почти 150 человек, половина из которых – дети, были заживо сожжены либо расстреляны фашистами, и где все пропитано скорбью о них. Каждый, у кого есть возможность посетить Хатынь, должен это сделать непременно, чтобы осознать истинный смысл того ужаса и предостеречь от попыток пересмотреть историю Второй мировой войны", — написала Зинаида Гречаная в Facebook.

Депутаты возложили цветы на мемориале и почтили память жертв нацизма минутой молчания.

Делегация парламента Молдовы находится в Белоруссии с официальным визитом. В четверг депутаты участвовали в открытии бюста Героя Советского Союза Иона Солтыса в Минске.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova