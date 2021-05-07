11:24 07 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.48
  • USD17.84
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Делегация парламента Молдовы посетила мемориальный комплекс Хатынь

Делегация парламента Молдовы посетила мемориальный комплекс "Хатынь"

© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
Общество
Получить короткую ссылку
4 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/07/34654449.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210507/34654340/delegaciya-parlamenta-moldovy-posetila-memorialnyj-kompleks-hatyn.html

Зинаида Гречаная почтила память белорусов, мученически погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Делегация парламента Молдовы посетила мемориальный комплекс "Хатынь", который расположен в Логойском районе Минской области, в 54 километрах от Минска.

Мемориал воздвигнут в знак вечной памяти жертв одного из самых ужасных преступлений нацистов. Страшная трагедия Хатыни произошла 22 марта 1943 года, когда карательный отряд гитлеровской армии стер целую деревню с лица земли.

Экс-президент Молдовы Додон открыл памятник Иону Солтысу в Минске – видео
© Video: YouTube / Sputnik Беларусь
Как прошло открытие памятника Иону Солтысу в Минске

"Трудно совладать с чувствами в этом святом месте, где почти 150 человек, половина из которых – дети, были заживо сожжены либо расстреляны фашистами, и где все пропитано скорбью о них. Каждый, у кого есть возможность посетить Хатынь, должен это сделать непременно, чтобы осознать истинный смысл того ужаса и предостеречь от попыток пересмотреть историю Второй мировой войны", — написала Зинаида Гречаная в Facebook.

Депутаты возложили цветы на мемориале и почтили память жертв нацизма минутой молчания.

Делегация парламента Молдовы находится в Белоруссии с официальным визитом. В четверг депутаты участвовали в открытии бюста Героя Советского Союза Иона Солтыса в Минске.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Гречаная и молдавская диаспора в Минске: какие вопросы обсуждали
Встреча Гречаной с премьером Белоруссии: нужно сотрудничество в разных областях
Теги:
Белоруссия, Зинаида Гречаная, Великая Отечественная война

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Строй тактическое крыло из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Фото: первым делом - самолеты: репетиция воздушной части Парада Победы в Москве
Экс-президент Молдовы Додон открыл памятник Иону Солтысу в Минске – видео
Видео: Как прошло открытие памятника Иону Солтысу в Минске
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться