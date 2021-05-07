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Иван Краско

Свадьба в 90 лет – Иван Краско собирается жениться в пятый раз

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210507/34655426/svadiba-v-90-let-ivan-krasko-sobiraetsea-jenitsea-v-peatii-raz.html

Для 90-летнего актера театра и кино это будет пятый брак. С новой избранницей Краско познакомился около двух лет назад.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Российский актер театра и кино Иван Краско собирается жениться в пятый раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на издательство "Собеседник".

Невестой актера стала Наталья Смыкова, заявившая, что ей не нужны "ни деньги, ни тем более недвижимость, которую делят всю его жизнь".

"Я буду счастлива, если Ваня будет заниматься любимым делом, но уже в свое удовольствие", — рассказала Смыкова "Собеседнику".

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facebook/ Yaelex Peluchín
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Как рассказала Наталья, они с Иваном Краско познакомились в театре, когда она приходила на спектакли с его участием, а начали встречаться прошлой зимой.

Артист театра и кино Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области. В 1992 году получил звание народного артиста России. Знаменит своими ролями в сериалах "Агент национальной безопасности - 3", "Убойная сила - 4", Мастер и Маргарита" (2005). Краско известен не только своими ролями в кино, но и бурной личной жизнью. Артист был женат четыре раза, воспитывает пятерых детей. Одна из возлюбленных Ивана Краско Наталья Шевель была младше актера на 60 лет. 

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