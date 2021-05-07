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Вакцина Johnson & Johnson. Архивное фото

В США могут уничтожить 70 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson

© REUTERS / Dado Ruvic
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (51)
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Sputnik Молдова
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На предприятии в Балтиморе перепутали ингредиенты двух разных вакцин от COVID-19, в результате оказались испорчены миллионы доз вакцины J&J.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. США могут забраковать около 70 миллионов доз вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson из-за риска загрязнения, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Ранее сообщалось, что в Балтиморе во время производства вакцины от коронавируса были перепутаны ингредиенты двух разных прививок от COVID-19, в результате 15 миллионов доз вакцины J&J оказались непригодными для использования.

Вакцина Johnson & Johnson. Архивное фото
© AFP 2021 / JON CHERRY
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Согласно правительственному источнику, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США обеспокоено возможным загрязнением других партий, которые были произведены одновременно с бракованными дозами. Теперь американский регулятор рассматривает вопрос о возможном уничтожении порядка 70 миллионов доз вакцины J&J, произведенных на этом заводе.

По данным издания, общее количество "подозрительных" доз J&J, уже прибывших в ЕС, Канаду и ЮАР, составляет от шести до девяти миллионов.

Ранее медицинские регуляторы США FDA и CDC сняли ограничения на применение препарата от коронавируса Johnson & Johnson. Оба регулятора считают, что использование вакцины должно быть продолжено, и уверены, что она является безопасной и эффективной.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (51)

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