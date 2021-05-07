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В Белоруссии создали собственную вакцину от коронавируса

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (51)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210507/34656954/v-belorussii-sozdali-sobstvennuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa.html

Клинические испытания белорусской вакцины могут начаться уже к концу 2022 года. Ранее в стране не разрабатывали и не производили вакцинные препараты.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Белорусские ученые создали вакцину от коронавирусной инфекции (COVID-19), заявил президент республики Александр Лукашенко.

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", – сказал Лукашенко.

Президент добавил, что торопиться не стоит, необходимо понаблюдать за тем, как меняется вирус, передает Sputnik Беларусь. Необходимо создать вакцину, которая будет эффективна от новых штаммов, подчеркнул Лукашенко.

"У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", – заявил Лукашенко.

Спутник Лайт
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
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Ранее президент Белоруссии поручил заняться разработкой отечественной вакцины от коронавируса, заявив, что это дело чести для Минздрава и Национальной академии наук.

"В кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую – потому что опыт уже есть", – сказал президент.

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич также сообщил, что клинические испытания вакцины могут начаться к концу 2022 года.

В 2021 году запланировано выполнение научно-исследовательских работ по созданию прототипа препарата, на 2022-2023 годы – проведение доклинических и клинических испытаний. Ранее в Белоруссии не разрабатывали и не производили вакцинные препараты.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (51)

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