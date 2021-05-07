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Шоколадный торт

ВОЗ признала популярный пищевой краситель опасным для здоровья

© AP Photo / Phil Mansfield/The Culinary Institute of America
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210507/34657189/voz-priznal-populyarnyy-piscevoi-krasitel-opasnim-dlea-zdorovia.html

Речь идет о диоксиде титана, который используется в пищевой промышленности в качестве красителя для десертов, жевательной резинки, конфет, мороженого и других сладостей.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Европейское агентство по продовольственной безопасности (EFSA) объявило, что искусственный краситель Е-171 более не считается безопасной пищевой добавкой, передает РИА Новости.
Добавка Е-171 (диоксид титана) используется в пищевой промышленности в качестве красителя, который придает продуктам привлекательный внешний вид и продлевает срок хранения. Ранее Франция запретила на своей территории продажу продуктов с содержанием диоксида титана, который применяется в основном для окрашивания сладких продуктов (тортов, десертов, жевательной резинки, конфет, шоколада и мороженого).

Также диоксид титана используют при изготовлении лаков и красок, керамики, стекла, резины, бумаги и пластика, косметики, лекарств и средств гигиены.

Солонка
© Pixabay / Bru-nO
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"Приняв во внимание все доступные научные исследования и данные, группа экспертов пришла к выводу, что диоксид титана больше не может считаться безопасным в качестве пищевой добавки. Важнейшим фактором в этом выводе стало то, что мы не могли исключить опасения о генотоксичности (способность вещества повреждать ДНК – ред.) после потребления частиц диоксида титана. После приема внутрь степень впитывания частиц диоксида титана низкая, однако он может накапливаться в организме", - заявил ведущий эксперт Маджед Юнес.

Эксперты EFSA заявили, что более не могут установить для E-171 допустимое суточное потребление. Отмечается, что Европейская комиссия и государства-члены теперь проанализируют выводы EFSA и примут решение о рекомендациях для потребителей и нормах.

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