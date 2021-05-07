ВОЗ признала популярный пищевой краситель опасным для здоровья

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Европейское агентство по продовольственной безопасности (EFSA) объявило, что искусственный краситель Е-171 более не считается безопасной пищевой добавкой, передает РИА Новости.
Добавка Е-171 (диоксид титана) используется в пищевой промышленности в качестве красителя, который придает продуктам привлекательный внешний вид и продлевает срок хранения. Ранее Франция запретила на своей территории продажу продуктов с содержанием диоксида титана, который применяется в основном для окрашивания сладких продуктов (тортов, десертов, жевательной резинки, конфет, шоколада и мороженого).
Также диоксид титана используют при изготовлении лаков и красок, керамики, стекла, резины, бумаги и пластика, косметики, лекарств и средств гигиены.
Эксперты EFSA заявили, что более не могут установить для E-171 допустимое суточное потребление. Отмечается, что Европейская комиссия и государства-члены теперь проанализируют выводы EFSA и примут решение о рекомендациях для потребителей и нормах.
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