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Вакцина AstraZeneca

В Великобритании людям до 40 лет не рекомендуют прививаться AstraZeneca

© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (54)
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Sputnik Молдова
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Решение британского регулятора в сфере лекарственных средств связано с редкими случаями тромбообразования у молодых людей, которые получили вакцину AstraZeneca.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Британский регулятор в сфере лекарственных средств поменял рекомендации для использования вакцины AstraZeneca от COVID-19. Он рекомендует прививать этой вакциной людей старше 40 лет, передает РИА Новости.

Вакцина AstraZeneca
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
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"Комиссия по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендует теперь, помимо группы младше 30 лет, предлагать взрослым от 30 до 39 лет, не находящимся в группах риска, альтернативные вакцине AstraZeneca варианты, если они доступны и если это не означает существенную задержку вакцинации", - говорится в заявлении.

Решение JCVI связано с редкими случаями тромбообразования у молодых людей, привившихся вакциной AstraZeneca. В Британии было зафиксирована 242 случая на 28,5 миллиона вакцинированных прививкой AstraZeneca. Все они связаны только с первой дозой препарата, о серьезных побочных эффектах после второй дозы AstraZeneca данных нет.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (54)

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