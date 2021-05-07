В Саудовской Аравии запретили работать непривитым сотрудникам

Запрет будет действовать для сотрудников всех секторов - государственного, частного и благотворительных организаций.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Власти Саудовской Аравии запретили выходить на работу сотрудникам, которые не привились от коронавируса, передает РИА Новости. Это касается работников государственных и частных компаний, говорится в сообщении Министерства кадров и социального развития королевства.

"Министерство разъясняет, что получение вакцины от коронавируса будет необходимым условием для присутствия работников на рабочих местах для всех секторов - государственного, частного и благотворительных организаций", - отмечается в документе.

Власти страны сообщили, что в ближайшее время станет ясна точная дата, когда решение вступит в силу. Также последуют некоторые подробности и детали.

В минувшее воскресенье саудовские власти объявили, что с 17 мая за пределы страны получат возможность выезжать только те, кто успел привиться двумя дозами или одной за две недели до поездки. По последним данным, саудовские медики сделали более 10 миллионов прививок жителям страны. Общее число населения Саудовской Аравии составляет около 34 миллионов человек.

В период пандемии было зафиксировано более 423,4 тысячи случаев заболевания, 7 тысяч человек умерли от коронавируса.

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