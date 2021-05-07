Гутерреш призвал не допустить новой холодной войны

Заявление прозвучало в рамках неформального диалога в Генассамблее ООН с кандидатом на пост генерального секретаря организации.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал любой ценой избежать новой холодной войны, передает РИА Новости.

В пятницу в Генассамблее прошел неформальный диалог с кандидатом на пост генерального секретаря организации. Единственным кандидатом на данный момент является Гутерреш. Пятилетний срок действующего генерального секретаря ООН истекает 31 декабря 2021 года. Ранее был дан официальный старт процессу назначения нового генсека.

Гутерреш указал, что предупреждал об опасности нового геостратегического разделения и дисфункции отношений между державами. По его словам, это осложнило бы международное сотрудничество в момент, когда оно нужно больше всего.

"Мы должны любой ценой избежать новой холодной войны. И мы должны преодолеть ложное расхождение между национальным суверенитетом и правами человека, сформировав целостный взгляд на права человека, их неделимость и универсальность", - сказал Гутерреш.

По его словам, лучшее противоядие от всего этого - возрождение общей приверженности фундаментальным ценностям. Это требует того, чтобы генеральный секретарь максимально использовал объединяющую способность ООН, удвоил усилия по наращиванию дипломатии во имя мира, укрепил доверие, уверенность, выявил области сближения, добросовестно выступил посредником и постоянно объединял людей, указал генсек.

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