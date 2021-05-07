Видео: Бузова в больнице - она сама рассказала, что произошло

Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала свою экстренную госпитализацию, которая произошла два дня назад.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Российская популярная исполнительница и телеведущая Ольга Бузова попала в больницу, она сама решила записать несколько видео из палаты, но отказалась раскрыть причину хирургического вмешательства.

Как пишут "Известия", Бузова сообщила, что 5 мая она экстренно оказалась на операционном столе, а потом в реанимации. По ее словам, в настоящее время проходит крайне болезненное восстановление. Впрочем, это становится понятно любому, кто посмотрит опубликованное в соцсети видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОЛЬГА БУЗОВА / OLGA BUZOVA (@olgabuzova_news)

"Случилось, что случилось. Не хотела вообще ничего говорить, но во избежание разных идиотских слухов сообщаю: экстренная операция прошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза", — уточнила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОЛЬГА БУЗОВА / OLGA BUZOVA (@olgabuzova_news)

Ольга Бузова поблагодарила за поддержку всех подписчиков и заверила, что все трудности преодолеет.

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