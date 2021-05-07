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Шприц и коробка с вакциной Sinopharm

Китайская вакцина Sinopharm рекомендована ВОЗ для экстренного применения

© REUTERS / Ognen Teofilovski
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (59)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210507/34668159/Kitayskaya-vaktsina-Sinopharm-rekomendovana-VOZ-dlya-ekstrennogo-primeneniya.html

Таким образом, был расширен список препаратов для иммунизации от COVID-19, которые могут быть приобретены через международный механизм COVAX.

КИШИНЕВ, 7 мая   – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину от COVID-19 китайской компании Sinopharm для экстренного применения, передают "Известия". Об этом сообщил в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19 пекинскую вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества", — сказал он на брифинге 7 мая в Женеве.

Лаборатория
© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
ВОЗ начала экспертизу китайской вакцины от коронавируса
Данный шаг, уточнил Гебрейесус, увеличил список тех препаратов для вакцинации от коронавируса, которые могут быть приобретены через международный механизм COVAX. Он также уточнил, чтоускорится процедура одобрения регулирующими органами стран вакцины Sinopharm. Это, как отметил генеральный директор ВОЗ, позволит государствам закупать данный препарат и применять его. 

В декабре 2020 года власти Китая одобрили для широкого использования вакцину от Sinopharm. Эффективность препарата тогда оценили почти в 79,5%. Компания в 2021 году, согласно планам, хочет произвести до 1 миллиарда доз.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (59)

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