Китайская вакцина Sinopharm рекомендована ВОЗ для экстренного применения

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину от COVID-19 китайской компании Sinopharm для экстренного применения, передают "Известия". Об этом сообщил в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19 пекинскую вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества", — сказал он на брифинге 7 мая в Женеве.
В декабре 2020 года власти Китая одобрили для широкого использования вакцину от Sinopharm. Эффективность препарата тогда оценили почти в 79,5%. Компания в 2021 году, согласно планам, хочет произвести до 1 миллиарда доз.
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