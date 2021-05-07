1416 день войны: Акт о капитуляции подписан, но не признан

7 мая 1945-го, месяц Победы, до которой остается всего чуть-чуть. В этот день произошло одно из интереснейших событий Великой Отечественной.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Позно ночью - или, вернее, рано утром (в два часа) 7 мая в комнате отдыха Политехнической мужской школы города Реймса, в штаб-квартире союзных войск, собрались американский генерал-лейтенант Уолтер Беделл Смит, британский генерал-лейтенант Фредерик Морган, кинооператор Хенри Булл, американский генерал Карл Спаатц, британский маршал Артур Теддер, французский генерал Франсуа Севе и советский генерал-лейтенант Иван Суслопаров.

Им предстояло подписание важнейшего документа - Акта о капитуляции Германии. Согласно акту, боевые действия должны были прекратиться в полночь 8 мая. Однако назначенный преемником Гитлера, который к тому времени был уже мертв, - адмирал Дениц - полагал, что необходимо продвигать политику "капитуляции только на Западном фронте". Его преемник адмирал фон Фридебург прибыл в Реймс именно с такой задачей - организации частичных капитуляций на западе.

Поэтому ранее перед советским представителем в штабе союзников генерал-лейтенантом Суслопаровым стояла дилемма: ставить или нет свою подпись под этим актом.

Он телеграфировал в Москву, передав туда текст протокола и попросив указаний. Однако ответ задерживался, и Суслопаров решил: документ подписать, но с примечанием, что в дальнейшем не исключено подписание более совершенного акта о капитуляции Германии.

В 2 часа 41 минуту Акт подписал генерал-полковник Альфред Йодль. Объявлялось о безоговорочной капитуляции всех сухопутных, морских и воздушных вооружённых сил, находящихся в момент подписания протокола под германским контролем. В целом процедура подписания заняла полчаса.

И в это время пришел ответ Суслопарову из Москвы:"Никаких документов не подписывать!" Советское командование, таким образом, пакт не признало, потребовав нового подписания "там, откуда пришла фашистская агрессия, — в Берлине".

В этот же день, 7 мая 1945 года, войска 1-го Белорусского фронта вышли к реке Эльба севернее и юго-восточнее города Магдебург, войска 1-го Украинского фронта прорвали оборону немецко-фашистских войск западнее города Дрезден и открыли путь на Прагу, а войска 2-го Украинского фронта перешли в наступление, выполняя задачи Пражской наступательной операции из района Брно. Так завершился 1416 день войны.

Акт о безоговорочной капитуляции всех вооруженных сил Германии будет подписан позже - 8 мая, в 22.43 по центральноевропейскому времени, в Берлинском предместье Карлсхорст.

По материалам "Диктанта Победы".

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