Врач рассказал, какой алкоголь можно пить натощак

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Глоток шампанского или вина с сыром или рыбой может быть аперитивом, который запустит ферментативную систему, тогда как крепкий алкоголь особенно вредно выпивать натощак, сообщил РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн.

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"Любой доктор всегда вам скажет, что безопасной дозы алкоголя не существует. Но не будем ханжами, многие в праздники позволяют себе спиртное. И если исходить из культуры пития, то есть понятие, как аперитив, но он не должен превращаться в пьянку.

Это запуск ферментативной системы, это очень небольшая доза, например, глоток шампанского или вина с сыром или семгой... Вредно выпивать натощак особенно крепкий алкоголь. Французы пьют во время еды, немцы после еды, у нас пьют натощак, что ужасно неправильно и опасно", – рассказал Брюн.

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По словам врача, употребление алкоголя натощак может вызвать алкогольный удар, бессознательную форма опьянения. Поэтому немного выпить рекомендуется уже после того, как вы поели. Алкоголя должно быть как можно меньше, а промежутки между его потреблением стоит увеличить.

"Конечно, пить потихонечку, но в течение всего выходного дня, категорически нельзя. Есть определенные часы, когда алкоголь может быть "условно безопасен", предполагается ближе к вечеру, человек примет алкоголь во время ужина, а потом он ляжет спать", – рассказал нарколог.

При этом врач отметил, что есть лекарства, которые могут помочь при отравлении алкоголем. Например, повысить скорость метаболизма.

"Прежде всего, аскорбиновая кислота, она увеличивает обменные процессы. Янтарная кислота, лимонная кислота – они не дают произойти процессу избыточного опьянения и похмелья. Есть определенные ограничения, если человек страдает язвенной болезнью желудка, то такое лечение непригодно, такой способ только для абсолютно здоровых людей. Но любой алкоголь вызывает раздражение слизистой желудка, и иногда бывает, что после приема алкоголя начинается эрозия слизистой желудка и микротравмы. Просчитать и спрогнозировать это невозможно, поэтому мы говорим одно и то же: как можно меньше доза алкоголя, как можно больше перерыва и, конечно же, закуска. На голодный желудок глотать яд невозможно", – добавил Брюн.

Специалист напомнил, что в случае возникновения проблем с алкоголем необходимо срочно обратиться к медикам.

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