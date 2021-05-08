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Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина

Самый яркий день войны – в рассказе фронтовички

Sputnik
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (267)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210508/34668210/samyy-yarkiy-den-voyny-v-rasskaze-frontovichki.html

Своими воспоминаниями о том, какой именно из 1418 дней Великой Отечественной ей запомнился больше всего, поделилась ветеран Валентина Шульгина.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Все советские военнослужащие в Берлине, после того как было объявлено о победе в Великой Отечественной войне, от счастья обнимали и целовали друг друга вне зависимости от того, были они знакомы или нет, рассказала РИА Новости живущая в Абхазии участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина.

Валентине Ефимовне в 2022 году исполнится 100 лет. Ветеран – единственная участница Сталинградской битвы, проживающая в Абхазии. До войны Валентина Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом.

"Как мы хватали друг друга, обнимали, целовали, вне зависимости от того, знаешь ты человека или нет", – рассказала она.

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Именно этот момент, по словам Валентины Ефимовны, отпечатался в ее памяти на всю жизнь. "Когда в Берлине были. Вот это у меня отпечаталось. Самым ярким воспоминанием со времен войны осталась победа", – добавила она.

Валентина Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге - "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (267)

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