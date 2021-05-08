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Протест против насилия со стороны полиции в фавеле Жакарезиньо в Рио-де-Жанейро

Число жертв перестрелки с участием полиции Рио-де-Жанейро достигло 28 человек

© AFP 2021 / CARL DE SOUZA
Общество
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Sputnik Молдова
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Количество жертв спецоперации полиции Рио-де-Жанейро против подозреваемых в наркотрафике выросло до 28 человек.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. После произошедшей в четверг перестрелки в метро Рио-де-Жанейро городская полиция сообщала о 25 погибших, в том числе одном сотруднике правоохранительных органов.

Перестрелка. Архивное фото
© Sputnik
Видео: в перестрелке в метро Рио-де-Жанейро погибло не менее 25 человек

В субботу стало известно о том, что количество жертв увеличилось до 28. Об этом сообщил портал G1 со ссылкой на правоохранительные органы. Отмечается, что скончались еще трое подозреваемых.

Напомним, перестрелка произошла в Жакарезинью — северной зоне Рио-де-Жанейро — в ходе операции гражданской полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков рано утром в четверг. Среди пострадавших, в частности, оказались двое пассажиров проходящего мимо поезда метро. Они получили огнестрельные ранения.

В полиции штата Рио-де-Жанейро объяснили такое большое число жертв спецоперации тем, что предполагаемые преступники покушались на жизнь полицейских и убили одного из них, сообщает РИА Новости.

"Они были преступниками, бандитами, торговцами людьми, и убийцами, потому что они пытались убить полицейских. У них (полиции - ред.) не было другого выбора, кроме как отразить эту несправедливую агрессию. К сожалению, погиб наш коллега, от этого очень больно", – заявил замглавы полиции по оперативным вопросам комиссар Фелипе Кури на пресс-конференции.

Он также сообщил, что в  ходе операции в фавелах силовики изъяли 16 пистолетов, 6 винтовок, пистолет-пулемет, 12 гранат и ружье 12-го калибра.

Число жертв в нынешней полицейской операции стало наивысшим для Рио-де-Жанейро с 1989 года.

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