Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ с 76-летием Победы

В поздравлении российский лидер подчеркнул, что сегодня моральный долг каждого – "бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет".

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Украины по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кремля.

В поздравлениях глава российского государства подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.

"Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками", – сказал Путин.

Президент России также выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных и добрососедских отношений.

Путин также передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

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