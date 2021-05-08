Наталья Гордиенко отправилась на Евровидение

Международный европейский музыкальный конкурс пройдет в 2021 году в голландском городе Роттердам с 18 по 22 мая.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Наталья Гордиенко вместе с продюсером ее выступления на Евровидении-2021 Филиппом Киркоровым вылетела в Роттердам, где состоится популярный песенный конкурс. Об этом сообщил Киркоров в своем аккаунте в соцсети.

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"Время отправляться на самый главный музыкальный конкурс – Евровидение. Со своей сладкой Наташкой из Молдовы покажем фантастической красоты номер. Я рад, что наш Sugar, который создавала международная команда Sharon Vaughn, прозвучит на весь мир. Держите за нас кулачки! Мы полетели!" – написал популярный российский певец.

Готовит певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Это не только король российской поп-сцены Филипп Киркоров, но и композитор из Греции Димитрис Контопулос, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер Катя Царик из Украины, которая поставила для Натальи красочные клипы на песню Sugar ("Сахар") и ее русскоязычный вариант – "Туз буби".

Ранее Гордиенко сообщала, что репетиционная база ее выступления на Евровидении развернулась в Афинах. Премьера клипа Натальи Гордиенко Sugar состоялась в Москве.

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Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место.

В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье.

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Евровидение-2021 пройдет в нидерландском городе Роттердаме.

Первый полуфинал состоится 18 мая, второй – 20-го. Победителя выберут 22 мая.

Слоганом 65-го конкурса стала фраза Open Up - "Откройся".

Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы певца Дункана Лоуренса с композицией Arcade еще в 2019-м. При этом из-за пандемии коронавируса конкурс в 2020 году пришлось отменить, а затем перенести на 2021 год.

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