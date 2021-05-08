Видео: в небе над мемориалом во Ржеве прошел уникальный парад дронов

Активисты Российского движения школьников организовали у Ржевского мемориала световое шоу, подняв в небо тысячу дронов.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. В ходе мероприятия беспилотники выстраивались в фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию мемориала, сообщает РИА Новости.

Акция была проведена совместно специалистами группы компаний "Геоскан", Научно-производственным объединением "СтарЛайн" и активистами Российского движения школьников (РДШ) из школ города Ржева, которые помогали осуществлять предстартовую подготовку квадрокоптеров. Ребята занимались расстановкой аппаратов, загружали полетное задание, проверяли готовность к взлету и выполняли запуск.

"Это не просто высокотехнологичное шоу, активисты РДШ, которые помогали, вложили частичку своей души. Через современные технологии, ребята проникают в значимую часть истории нашей страны", — рассказал заместитель гендиректора ГК "Геоскан", помогавшей школьникам с запуском, Павел Степанов.

Ржевский мемориал был открыт 30 июня 2020 года. В основу идеи центральной фигуры монумента легло стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом". На стальных плитах у мемориала увековечены имена более 60 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

Мемориал во Ржеве создан Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

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