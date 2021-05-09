Путин: будем помнить, что подвиг в борьбе с нацизмом совершил советский народ

Владимир Путин 9 мая прибыл на парад на Красной площади в Москве в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, что Россия всегда будет помнить, что величественный подвиг в борьбе с нацизмом совершил именно советский народ.

Путин утром в воскресенье прибыл на парад на Красной площади в Москве в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

"Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе", – сказал Путин.

Президент РФ обратил внимание на то, что советский народ "бился на смерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе".

"Мы помним и тех, кто даровал кров, поддерживал тех, кто оказался в эвакуации, был вынужден покинуть свой родной дом. Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарности всему поколению великих героев и тружеников", – добавил Путин.

Советский народ вынес нацизму исторический приговор и поборол "коричневую чуму", добавил Путин.

"Ответом на вторжение нацистских полчищ стало общее, грозное, неодолимое чувство решимости отразить нашествие, сделать все, чтобы враг был повержен, чтобы преступники, убийцы понесли неотвратимое и справедливое наказание. Советский народ исполнил эту священную клятву, отстоял Родину и освободил страны Европы от "коричневой чумы", вынес нацизму исторический приговор", – заявил президент РФ.

Российский лидер поздравил всех с Днем Победы.

"Победа колоссального, исторического значения для судеб всего мира. С праздником, который был, есть и будет для России, нашего народа, священным. Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм, наш по праву наследников поколения победителей. Поколение, которое мы чтим и которым гордимся", – сказал Путин.

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При этом президент РФ добавил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире.

"История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов", – отметил Путин.

Российский лидер добавил, что сегодня мы видим "попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей".

Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.

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