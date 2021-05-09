Мурашко рассказал об интересе к вакцине "Спутник Лайт"

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что уже есть большой интерес к российской вакцине против коронавируса "Спутник Лайт".

"Ее только зарегистрировали. Да, интерес большой", - сказал Мурашко РИА Новости в ответ на вопрос, поступают ли заявки на российскую вакцину "Спутник Лайт" от других стран.

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Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" – это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.

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