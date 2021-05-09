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Спутник Лайт

Мурашко рассказал об интересе к вакцине "Спутник Лайт"

© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (60)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210509/34678932/murashko-rasskazal-ob-interese-k-vaktsine-sputnik-light.html

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что уже есть большой интерес к российской вакцине против коронавируса "Спутник Лайт".

"Ее только зарегистрировали. Да, интерес большой", - сказал Мурашко РИА Новости в ответ на вопрос, поступают ли заявки на российскую вакцину "Спутник Лайт" от других стран. 

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Спутник Лайт
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
"Спутник Лайт" – что известно о вакцине и для кого она предназначена

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" – это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (60)

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