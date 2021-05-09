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Здание Министерства иностранных дел РФ и Большой Кремлевский дворец.

МИД РФ: российские дипломаты в 54 странах спели "Катюшу"

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210509/34683548/mid-rf-rossiyskie-diplomaty-v-54-stranakh-speli-katyushu.html

В МИД РФ сообщили, что самая любимая песня Великой Отечественной войны – легендарная "Катюша" – прозвучала в 54️ странах мира.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. Российские дипломаты приняли участие в акции по случаю 76-летия Великой Победы и спели легендарную "Катюшу". Об этом сообщили на странице Министерства иностранных дел России в Facebook.

"Российские дипломаты, находящиеся по долгу службы вдалеке от Родины, приняли участие в музыкальном флешмобе по случаю 76-летия Великой Победы", – сказано в сообщении.

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Во внешнеполитическом ведомстве РФ уточнили, что "самая любимая песня Великой Отечественной войны – легендарная "Катюша" – прозвучала этой весной в 54️ странах земного шара".

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