Онлайн-шествие "Бессмертного полка" стартовало в Москве

В российской столице онлайн-шествие "Бессмертного полка" показывают также на Останкинской телебашне, на экранах на здании Центрального телеграфа на Тверской улице, на Московском доме книги, кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате и в других районах города.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. Онлайн-шествие "Бессмертного полка" началось в воскресенье в Москве. Оно проходит не только на сайте общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" и в соцсетях, но и на медиафасадах на улицах столицы и на Останкинской телебашне.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе "Бессмертного полка России", в Москве в этом году транслировать онлайн-шествие будут, в частности, 230 цифровых рекламных щитов. Онлайн-шествие покажут также на экранах на здании Центрального телеграфа на Тверской улице, на Московском доме книги, кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате и в других районах города.

Портреты героев "пройдут" и над Москвой - трансляция запланирована на медиафасаде на Останкинской телевизионной башне.

После начала трансляции своего героя можно будет найти по фамилии через поисковую строку на официальной интернет-странице "Бессмертного полка". Также поиском можно воспользоваться при просмотре трансляции в приложениях "Бессмертного полка" в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

В 2020 году шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка 3 миллионов заявок из разных стран.

В апреле нынешнего года сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с COVID-19, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие состоится в онлайн-формате.

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