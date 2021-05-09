Депутат бундестага рассказал о посещении парада в Москве

Парад в честь 76-летия Победы прошел в Москве при участии свыше 12 тысяч военнослужащих и с задействованием более 190 единиц военной техники, а также 76 вертолетов и самолетов. О своих впечатлениях рассказали депутат бундестага и пресс-секретарь парламентской фракции.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. Депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм и пресс-секретарь парламентской фракции партии Михаэль Шлик при содействии немецкой редакции дирекции иновещания МИА "Россия сегодня" и РФПИ посетили парад по случаю Дня Победы на Красной площади в Москве и поделились с РИА Новости своими впечатлениями.

Парад в честь 76-й годовщины Победы прошел 9 мая в Москве при участии свыше 12 тысяч военнослужащих и с задействованием более 190 единиц военной техники, а также 76 вертолетов и самолетов.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Москве © Sputnik / Evgeny Biyatov

Военнослужащие воздушно-космических войск на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве © Sputnik / Ramil Sitdikov

Самолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве © Sputnik / Alexey Filippov

Курсанты на Красной площади в Москве перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы © Sputnik / Evgeny Odinokov

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС пролетают над деловым центром "Москва-сити" © Sputnik / Alexander Wilf 1 / 5 © Sputnik / Evgeny Biyatov Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Москве

Шлик отметил, что старается приезжать в российскую столицу на День Победы ежегодно. "Я стараюсь совершать эту поездку каждый год 9 мая, потому что чувствую необходимость выразить благодарность за освобождение, за победу над фашизмом. Политическая ситуация может быть разной, могут быть разногласия. Но это событие для меня очень важно, и, несмотря на пандемию, я не упустил возможность приехать сюда", – сказал Шлик.

Дэм поделился тем, какие чувства он испытал, наблюдая за парадом: "Удовлетворение тем, что бронированные гусеницы танков, которые едут здесь, а также летающие над нами военные истребители звучат плохо для ушей представителей большого капитала, а для моих ушей это звучит хорошо и освобождает".

При этом, по словам немецкого политика, он негативно относится к милитаризму и в свое время отказался от военной службы. "Но если учитывать, что мы можем сейчас провести это интервью, потому что тогда Т-34 воевали против фашизма, потому что были Курская и Сталинградская битвы – и победа Красной Армии, если учитывать, что свобода и вздох облегчения людей связаны со всем этим, тогда нужно принять все это военное, и сказать: "Да, на этом историческом этапе это было необходимо ради мира", – подчеркнул он.

Дэм напомнил, что его партия предлагает объявить 8 мая государственным праздником. "По-прежнему необходима небольшая просветительская работа… Необходимо донести до большинства: фашизм – это волна нападок против вас, ваших социальных прав, против вашей заинтересованности в заработной плате и пенсии получше. Фашизм всегда на стороне тех, кто снижает зарплаты. С этим посылом 8 мая можно сделать государственным праздником и днем памяти для широкого большинства, а не только для меньшинства", – сказал Дэм.

По словам немецкого парламентария, к некоторым вещам в России он относится с одобрением, к другим – критично, но в целом чувствует себя в Москве как дома.

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