Пока все спали: "мелкая пакость", 9 Мая на Кубе и прививка от вампира

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КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. "Мелкой пакостью" назвал введенные властями Латвии ограничения на возложение цветов к памятнику Освободителям в День Победы экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков.

© Sputnik / Sergey Melkonov Полиция Латвии перекрыла доступ к памятнику Освободителям в Риге

Как передает РИА Новости, в воскресенье полиция Латвии перекрыла доступ к памятнику Освободителям в Риге под предлогом угрозы распространения COVID-19. Несмотря на ограничения, к памятнику пришли десятки тысяч человек.

"Сегодняшними очередями с цветами в Пардаугаве (район в Риге – ред.) к памятнику Освободителям рижане и латвийцы снова показали – День Победы в Латвии был, есть и будет. Это важнейший праздник для сотен тысяч. Это часть нашей идентификации, нашего собственного "я". Мы с этим выросли, с этим растут наши дети. И отмечать его мы будем при любых обстоятельствах!" - написал Ушаков на своей странице в Facebook.

Пот его словам, введенные властями ограничения "не имели никакого отношения к борьбе с вирусом".

"Это были политические ограничения, принятые новыми рижскими властями. Их задачей было создание максимального чувства дискомфорта у десятков тысяч людей, которые пришли возложить цветы к памятнику Освободителям. Такой вот уровень мелких пакостей в великий день", - заявил Ушаков.

По его мнению, полицейские показали высокий уровень профессионализма, "несмотря на провокации политиков".

© Sputnik / Yan Tikhonov Рига после освобождения, 1944 год

По информации Sputnik Латвия, доступ к монументу в Риге власти "преградили забором около которого поставили столы, на которые люди могли положить принесенные ими цветы". Уже во второй половине дня памятник был укрыт цветами. "К столикам, куда власти указали рижанам класть цветы, выстроилась очередь длиной порядка 150 метров", - отмечает агентство. Инцидентов и стычек отмечено не было.

В Гаване отметили День Победы

Отпраздновать День Победы над фашизмом и 76-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны собрались в воскресенье русские и кубинцы у мемориала советскому солдату-интернационалисту в Гаване.

"Куба защищает историческую правду, которая отражает опыт эпической войны, известной как Великая Отечественная война, в которой 27 миллионов советских людей погибли, сражаясь против фашизма", - сказал РИА Новости президент русской общины Кубы Руслан Рейес.

В ходе церемонии, посвященной победе Советского Союза над фашизмом в 1945 году, российский посол Андрей Гуськов и кубинский генерал Рамон Пардо Герра возложили цветы у мавзолея на острове, где покоятся останки павших советских солдат и офицеров.

Обращаясь к участникам мероприятия, посол Гуськов заявил, что "безмерная вера в победу, мужество и героизм советских людей позволили не только выстоять под огнем врага, но и спасти европейскую и мировую цивилизацию".

"Мы никогда не забудем ожесточенную оборону Брестской крепости, бойцы которой, атакованные немецкой армией ранним утром первого дня войны, 22 июня 1941 года, сражались насмерть за свою страну; победные бои под Москвой, которые считаются первым поражением нацистов, в Сталинграде, где Германия определенно потеряла стратегическую инициативу, и на Курской дуге, в крупнейшем танковом сражении в истории", - сказал дипломат.

Российский посол напомнил о вкладе Кубы в победу над фашизмом, упомянув трех молодых кубинцев, которые сражались на стороне Красной армии: братьев Хорхе и Альдо Виво Лоранов и Энрике Вилара Фигередо - двое последних погибли в боях на российской земле. ВМС Кубы в годы войны потопили немецкую подводную лодку, которая намеревалась атаковать судно с сахаром для Советского Союза, в стране действовали более 100 комитетов поддержки СССР, которые собирали и отправляли продовольствие на советско-германский фронт.

Пункт вакцинации в замке Дракулы

Бесплатно привиться вакциной Pfizer от коронавируса в Румынии теперь можно и в замке Бран. Как известно, он расположен в Трансильвании и считается "замком Дракулы".

© AP Photo / Andreea Alexandru Замок Бран, Трансильвания

Как передает МИР24 со ссылкой на Daily News Hungary, организаторы решили, что вакцинация должна запомниться посетителям замка надолго. Так что медработников, которые будут делать прививки, снабдят накладными вампирскими клыками.

"Кроме того, привившиеся могут рассчитывать на посещение выставки замка из 52 средневековых орудий пыток", - отмечает источник.

"Вампирской" вакцинацией можно воспользоваться в выходные дни в мае, предварительная запись не требуется.

Организаторы акции полагают, что таким образом будут способствовать тому, чтобы граждане активнее прививались. Власти поставили перед собой задачу к сентябрю вакцинировать 10 миллионов граждан.

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