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Бутылки шампанского, архивное фото

Не пейте этого натощак: что говорят диетологи

© CC0 / Pixabay
Общество
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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (74)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210510/34692023/Ne-peyte-etogo-natoschak-chto-govoryat-dietologi.html

Специалисты дают полезные советы о напитках, которые категорически не рекомендуется употреблять на голодный желудок.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Какие напитки и почему не стоит употреблять до приема пищи, объяснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Он отметил, что перед едой безопасно пить только воду, остальные напитки допустимо употреблять натощак с оглядкой на состояние своего здоровья. Некоторые жидкости могут раздражать желудок, либо способствовать резкому подъему уровня сахара в крови.

Омлет
© Pixabay / Pexels
Кофе на завтрак

Например, кисломолочные напитки, соприкасаясь с воспаленной слизистой оболочкой желудка, могут вызывать боли. Только если этот орган здоров, кислые жидкости можно употреблять натощак, считает Гинзбург. После приема пищи желудок лучше защищен, пояснил он. С некоторыми другими напитками ситуация аналогичная.

"При условии, если желудок здоров, можно пить зеленый чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком", — сказал врач-диетолог.

Специалист предупреждает, что сильно раздражают желудок соки, и это одна из причин, по которой они не подходят для употребления натощак. Кроме того, в любых соках, даже овощных, содержится сахар. Даже если пищеварительная система работает превосходно, напитки, в состав которых входит это вещество, могут спровоцировать резкий скачок сахара в крови, предупредил Гинзбург.

Апельсиновый сок
© CC0 / Pixabay / stevepb
Апельсиновый сок

"В чем тут проблема? Все, что мы пьем натощак, "добегает" очень быстро до кишечника и начинает там очень быстро всасываться. Поэтому сахаросодержащие газировки, сахаросодержащие напитки типа чая, компота, нежелательно пить натощак", — сказал врач-диетолог.

Разлив красного вина по бокалам.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Красное вино

Наиболее вреден на голодный желудок алкоголь, подчеркнул Гинзбург: он быстро всасывается, вызывает резкий подъем уровня сахара в крови и способствует нарушению обмена веществ. 

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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (74)

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