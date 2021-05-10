"Новая климатическая эпоха" наступает в Москве

Каких капризов - или сюрпризов - ждать от погоды на вторую половину мая жителям российской столицы, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос".

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Праздничный день 9 мая выдался в Москве совсем не теплым, однако после в столице наступает "другая климатическая эпоха". Об этом в интервью газете "Вечерняя Москва" заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его словам, с понедельника в Москву пришло тепло, знаменующее преждевременное наступление лета.

"Вот такие климатические качели — холодное начало мая и его вторая половина, которая воздаст нам летним теплом за наши страдания", — рассказал Тишковец.

В конце мая и летом погода в столичном регионе будет умеренно теплой, суровых засух и избыточных дождей не ожидается, прогнозирует синоптик.

"Все будет прилично: днем плюс двадцать, ночью около десяти градусов тепла", — уточнил специалист.

Тишковец, однако, заверил, что москвичам не стоит ждать "дикой жары или сваливания в очередную яму арктического холода".

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