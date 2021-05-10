Видео: салют Победы - каким он был в разных городах России

Залпы салюта завершили празднование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне не только в Москве.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Праздничный салют в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в воскресенье, 9 мая, во многих российских городах, передает РИА Новости.

В Екатеринбурге военнослужащие салютной батареи Центрального военного округа (ЦВО) дали 30 торжественных залпов из исторических пушек ЗИС-3.

В Санкт-Петербурге салют произвел дивизион Михайловской военной академии с пляжа Петропавловской крепости.

Праздничные фейерверки также могли наблюдать жители Севастополя, Новосибирска и Новороссийска.

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