Видео: салют Победы - каким он был в разных городах России

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Праздничный салют в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в воскресенье, 9 мая, во многих российских городах, передает РИА Новости.
В Екатеринбурге военнослужащие салютной батареи Центрального военного округа (ЦВО) дали 30 торжественных залпов из исторических пушек ЗИС-3.
В Санкт-Петербурге салют произвел дивизион Михайловской военной академии с пляжа Петропавловской крепости.
Праздничные фейерверки также могли наблюдать жители Севастополя, Новосибирска и Новороссийска.
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