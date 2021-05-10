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Кадр из клипа Тилля Линдеманна Любимый город

"Любимый город" в Эрмитаже: новый клип лидера Rammstein

© Screenshot: Youtube / Till Lindemann
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/0a/34693985.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210510/34694085/Lyubimyy-gorod-v-Ermitazhe-novyy-klip-lidera-Rammstein.html

Тилль Линдеманн выпустил новую, оркестровую версию композиции Никиты Богословского и представил ее в День Победы.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Новую версию песни "Любимый город", оригинал которой был создан в 1939 году советским композитором Никитой Богословским на стихи поэта Евгения Долматовского, представил лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Песня сопровождается иным видеорядом, чем в ранее представленном клипе. Эта версия была записана в залах Эрмитажа.

Первую версию "Любимого города" музыкант приурочил к выходу фильма Тимура Бекмамбетова "Девятаев", по сюжету клипа Тилль Линдеманн летает на истребителе. Как отмечает пресса, до настоящего времени клип уже успели посмотреть более трех миллионов человек.

Песня "Любимый город" стала одной из самых проникновенных композиций военных лет, бессмертной ее сделал Марк Бернес, вложивший в исполнение особую душевность и теплоту.

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