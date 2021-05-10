Ненадежный партнер: что произошло между Еврокомиссией и AstraZeneca

Препарат, предназначенный для вакцинации от коронавируса нового типа, вызывает все больше кривотолков.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Еврокомиссия пока не возобновляла заказ на поставку вакцины от коронавируса AstraZeneca, так как производитель препарата "продемонстрировал свою ненадежность", об этом заявил глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик, пишут "Известия".

На пресс-конференции в понедельник Дворчик подчеркнул, что сотрудничество с AstraZeneca нельзя назвать нормальным.

"Фирма AstraZeneca была той, с которой было больше всего проблем в части сроков поставок и их объемов", — заявил он.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия приняла решение не обновлять контракт на поставки вакцины AstraZeneca на второе полугодие 2021 года.

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Контракт на предзаказ 400 миллионов доз вакцины для стран Евросоюза был заключен ЕК с AstraZeneca летом 2020 года. Это было сделано еще до того, как компания закончила разработку своего препарата, сообщают "Известия".

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