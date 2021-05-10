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Почти Базилио: в Италии задержан лжеслепой

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Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210510/34695166/Pochti-Bazilio-v-Italii-zaderzhan-lzheslepoy.html

Житель одного из итальянских городов долгое время маскировался под незрячего, чтобы получать пособие.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. С поличным финансовой гвардией Италии был задержан житель городка Кротоне, который находился за рулем автомобиля, несмотря на "полную слепоту" по документам, сообщает РИА Новости.

Пожилые люди в масках в подземном переходе, архивное фото.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Ведомство проводило общенациональное расследование, проверяя всех получателей пособия по инвалидности по зрению, сопоставляя их медицинские документы и данные о пенсионных выплатах. В ходе проверки и был выявлен 67-летний мошенник. Его выдали водительские права: информация из управления дорожного движения позволила установить, что он обращался за их заменой.

Управление зафиксировало на видео, как "незрячий" пожилой мужчина спокойно садится за руль ярко-желтой машины, предварительно забрав вещи из багажника. Затем на кадрах оперативной съемки его останавливают для проверки документов и заставляют выйти из автомобиля.

"Он вел абсолютно нормальную повседневную жизнь, совершая поездки на машине", - говорится в сообщении.

С 2011 года мошенник незаконно получил 160 тысяч евро. Местный судья распорядился арестовать различное его имущество на эту сумму, отмечает источник.

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