Почти Базилио: в Италии задержан лжеслепой

Житель одного из итальянских городов долгое время маскировался под незрячего, чтобы получать пособие.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. С поличным финансовой гвардией Италии был задержан житель городка Кротоне, который находился за рулем автомобиля, несмотря на "полную слепоту" по документам, сообщает РИА Новости.

Ведомство проводило общенациональное расследование, проверяя всех получателей пособия по инвалидности по зрению, сопоставляя их медицинские документы и данные о пенсионных выплатах. В ходе проверки и был выявлен 67-летний мошенник. Его выдали водительские права: информация из управления дорожного движения позволила установить, что он обращался за их заменой.

Управление зафиксировало на видео, как "незрячий" пожилой мужчина спокойно садится за руль ярко-желтой машины, предварительно забрав вещи из багажника. Затем на кадрах оперативной съемки его останавливают для проверки документов и заставляют выйти из автомобиля.

"Он вел абсолютно нормальную повседневную жизнь, совершая поездки на машине", - говорится в сообщении.

С 2011 года мошенник незаконно получил 160 тысяч евро. Местный судья распорядился арестовать различное его имущество на эту сумму, отмечает источник.

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