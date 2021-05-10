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Вакцина Sputnik V

Названа страна, где "Спутник V" помог победить распространение COVID-19

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (65)
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Sputnik Молдова
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Российский фонд прямых инвестиций объявил о положительных результатах применения вакцины от коронавируса.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Сан-Марино - первая страна в Европе, снизившая до нуля распространение COVID-19, и в этом ей помогло использование российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил в понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Ампула на фоне логотипа Спутник V.
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"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о положительных результатах применения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Сан-Марино, которые продемонстрировали снижение уровня инфицирования до нуля. В Сан-Марино начат процесс снятия ограничений, связанных с пандемией, ускорилось восстановление экономики и возвращение к нормальной жизни", - говорится в пресс-релизе ведомства. 

РФПИ отмечает, что "в Сан-Марино проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе" благодаря использованию "Спутника V".

За неделю c 3 по 9 мая средняя дневная заболеваемость в пересчете на 1 миллион населения в этой стране - более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам Евросоюза, отмечается в сообщении.

"В целом первым уколом вакцины против коронавируса в Сан-Марино вакцинировано уже 74% от населения старше 16 лет. При этом 90% всех вакцинаций было обеспечено благодаря препарату "Спутник V". Вакцинация в Сан-Марино также позволила сократить смертность от коронавируса до нуля. За отсутствием необходимости в Сан-Марино закрыли отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом", - пишет РФПИ.

В Приднестровье стартовала вакцинация препаратом Спутник V
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Ведомство также информирует, что ситуация в Сан-Марино также подтверждает высокую эффективность "Спутника V", в том числе против британского штамма, который сейчас активно распространяется по Европе, в том числе в Италии. 

Вакцинация российским препаратом в Сан-Марино началась в конце февраля. В марте власти сообщили, что не зафиксировали побочных эффектов после введения гражданам российской вакцины.

Применение вакцины "Спутник V" одобрено в России, Молдове, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме, Индии, Непале, Бангладеш, Турции и Албании. 

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (65)

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