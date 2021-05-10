Путин "отчитался" об антителах и вышел на лед

Президент России рассказал, как чувствует себя после ранее проведенной вакцинации, и принял участие в очередной встрече НХЛ.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Российский лидер Владимир Путин в эфире канала "Россия 24" рассказал о последствиях своей вакцинации против коронавируса, уточнив, что все необходимые пробы у него взяли накануне, передает РИА Новости.

"Вы сказали об этих титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности — он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший", — сказал он журналистам.

Владимир Путин также призвал граждан "продолжать прививочную кампанию".

"Но и, конечно, нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях. Ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями: нужно соблюдать масочный режим, соблюдать и другие требования. Только в этом случае нас ждет успех, а в том, что он будет, я не сомневаюсь", — добавил президент.

Позже стало известно, что Владимир Путин принимает участие в матче Ночной хоккейной лиги, он проходит в Сочи. В рамках финального этапа вечером в понедельник состоится традиционный гала-матч с участием легенд российского хоккея.

Перед игрой Путин увиделся с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем, который рассказал российскому лидеру о встрече в Сочи со "старыми друзьями" — Вячеславом Фетисовым, Павлом Буре, Владимиром Мышкиным, Валерием Каменским, передает РИА Новости.

Команда "Легенды хоккея", за которую играл Путин в ходе матча Ночной хоккейной лиги в Сочи, одержала победу со счетом 13:9.

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